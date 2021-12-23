Путин: Россия хочет обеспечить свою безопасность

23 дек в 14:27

Президент РФ Владимир Путин рассказал о расширении НАТО на восток, отказ от которого американские и европейские лидеры гарантировали руководству СССР.

"Нам говорили — не надо этого делать, а где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями, будем делать что считаем нужными. Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО. Мы хотим обеспечить свою безопасность", — отметил он.

Он подчеркнул, что Россию "надули" в этом вопросе.

"Ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли", - сказал президент.

Комментируя вопрос "нападения или ненападения" на Украину, Путин обозначил, что действия России будут зависеть от гарантий безопасности для страны, а не от хода переговоров по этим гарантиям

"По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - уточнил он.

Глава государства отметил, что Москва делает все для выстраивания нормальных отношений со странами Запада.

"На наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб, ходили туда на работу каждый день, в правительстве работали советники и кадровые сотрудник ЦРУ. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе. Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала", — заявил российский лидер, подчеркнув, что западные спецслужбы на юге России получали задания для дальнейшей интеграции страны.

Президент добавил, что Запад не имеет права требовать от Москвы каких-либо гарантий безопасности.

"Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот, о чем речь. Разве мы угрожаем кому-то?", — заключил глава государства.