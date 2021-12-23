РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Названа дата начала восьмого раунда переговоров по иранской ядерной программе

Названа дата начала восьмого раунда переговоров по иранской ядерной программе

Новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе стартует в Вене 27 декабря, написал заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза и координатор совместной комиссии по СВПД Энрике Мора на своей странице в Twitter.

По его словам, в этот день комиссия проведет заседание, чтобы обсудить и установить план дальнейших действий.

"Важно нарастить темп для [решения] ключевых неурегулированных проблем и двигаться дальше, тесно сотрудничая с США", - цитирует дипломата ТАСС.

3755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео