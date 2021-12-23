Названа дата начала восьмого раунда переговоров по иранской ядерной программе

23 дек в 14:25

Новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе стартует в Вене 27 декабря, написал заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза и координатор совместной комиссии по СВПД Энрике Мора на своей странице в Twitter.

По его словам, в этот день комиссия проведет заседание, чтобы обсудить и установить план дальнейших действий.

"Важно нарастить темп для [решения] ключевых неурегулированных проблем и двигаться дальше, тесно сотрудничая с США", - цитирует дипломата ТАСС.