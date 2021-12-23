Тарелку марихуаны нашли в подвале у жителя Джегуты

23 дек в 14:17

Уголовное дело открыто в отношении жителя аула Джегута, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков (ст.228 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Ранее, 16 декабря, правоохранители нашли в подвале жилого домовладения, принадлежащего 49-летнему мужчине, эмалированную тарелку с растительным веществом, имеющим характерный запах конопли.

Он рассказал, что сорвал части растения для личного использования, не желая сбыть их. Эксперты подтвердили, что в тарелке находилось наркотическое средство - марихуана.

Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до трех лет лишения свободы.