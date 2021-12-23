Крым будет штормить до субботы

23 дек в 14:00

Синоптики ГУ МЧС по Крыму предупредили, что снегопады и усиление ветра до 25 м/с, а также понижение температуры воздуха до минус 15 градусов в Крыму прогнозируются до утра субботы, 25 декабря.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтального раздела днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с", - говорится в прогнозе экстренного ведомства.

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.