Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева с 60-летием

23 дек в 13:57

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю 60-летнего юбилея. Как глава государства вы продолжили дело, начатое отцом - моим другом Гейдаром Алиевым, добились значительных успехов в повышении благосостояния народа, развитии экономики страны и укреплении ее репутации на международной арене" - говорится в тексте.

Назарбаев подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Азербайджана вызывают особую радость, а стремления Баку к установлению мира на Южном Кавказе способствуют обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

По словам первого президента Казахстана, всеобъемлющее стратегическое партнерство, основанное на традициях взаимного уважения и добрососедства, продолжит развиваться на благо народов двух стран.

"Желаю успехов в ответственной деятельности для светлого будущего страны и успешной реализации целей и планов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года", - добавил Назарбаев.

В заключение, Елбасы также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, "а братскому народу Азербайджана - мира и благополучия".