В Казахстане пенсионерка лишилась 19 млн тенге из-за действий грабителя

23 дек в 13:46

В Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту совершения грабежа в отношении 73-летней местной жительницы. Неизвестный украл у пенсионерки сумку с 19 млн тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

"Преступник отобрал у 73-летней пенсионерки сумку с 19 млн тенге. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по пункту 2 части 4 статьи 191 Уголовного кодекса "Грабеж". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поиска грабителя создано шесть специальных групп. Кроме того, задействованы силы участковых инспекторов и дорожно-патрульной полиции.

"Проводятся подворные обходы района места совершения грабежа, отрабатывается круг общения потерпевшей", - добавили в полиции.

Стоит добавить, что пожилая пенсионерка не видела лица подозреваемого, что осложняет поиски. Из примет нападавшего она сообщила, что его рост около 170 см и он был одет в куртку до пояса.