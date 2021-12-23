Дед Мороз приехал в Дагестан

23 дек в 13:45

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Махачкалу. По этому случаю в железнодорожном вокзале Махачкалы прошло торжественное мероприятие6 волшебника встретили дети, родители и гости столицы, для которых была проведена развлекательная праздничная программа.

С приветственным словом к участникам торжества обратился врио первого заместителя председателя правительства региона Батыр Эмеев.

"Благодаря РЖД "Поезд Деда Мороза" в Махачкале дарит нашим детям новогоднее настроение. Мы с большой радостью приветствуем Деда Мороза и Снегурочку с их чудесной командой, которые прибыли к нам из Великого Устюга. Спасибо, что дарите праздник нашим детям", - приводит его слова ТАСС.