Владимир Путин: никакого движения НАТО на Восток быть не должно

23 дек в 13:15

Ни о каком распространении НАТО на Восток не может быть речи, об этом заявил президент РФ Владимир Путина на Большой пресс-конференции.

Он напомнил, что обострение отношений России с Западом началось в 2014 году, а до этого времени, хотя СССР прекратил существование, и часть исторических территорий России оказалась за ее пределами, прежде всего на Украине, Москва с этим смирилась и продолжила работать со всеми, в том числе с теми, кто заявлял о своей полностью прозападной ориентации. "И готовы были и дальше работать, никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили", - обратил внимание глава государства.

Однако, отметил он, в 2014 году на Украине случился кровавый госпереворот, во время которого людей убивали и сжигали, хотя тогдашний президент Виктор Янукович и так был со всем согласен и готов отказаться от власти, ведь победа оппозиции на выборах была неизбежна.

"После этого не взять под крыло Крым стало невозможно. Нас поставили в условия, когда мы не могли поступить иначе. Что нам, нужно было безвольно смотреть, что происходит? И так возник кризис, который сегодня развивается. Дважды предприняли попытку украинские власти решить силой вопрос на Донбассе, хотя мы уговаривали их не делать этого", - посетовал Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что Минские соглашения представляют собой единственно возможный способ урегулирования ситуации, но Киев не желает их выполнять, действуя в обратном ключе: "Приняли закон о коренных народах - и объявили русских, проживающих на их собственной территории, не коренным народом. Приняли закон о языке - выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории", - перечислил глава государства.

Президент предположил, что украинская сторона может готовить третью военную операцию и предупреждает, чтобы РФ "не вмешивалась и не защищала этих людей". "Второй вариант - хотят создать на Украине "Антироссию" с постоянной накачкой оружием, с промыванием мозгов населения, чтобы Россия жила с оглядкой, что там происходит, а затем толкнуть радикалов на решение вопросов Донбасса и по Крыму силой. Мы должны думать о перспективах обеспечения безопасности на долгую перспективу", - пояснил он.

Глава государства заявил, что Москве не нужен конфликт, и поэтому он дал согласие на предложение президента США Джо Байдена о переговорах по стратегической стабильности. "Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Мы поставили вопрос прямо: никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно", - акцентировал внимание российский лидер.

"В целом мы видим пока положительную реакцию, США говорят, что готовы к старту переговоров в Женеве в начале года. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет по этому пути", - заключил президент.