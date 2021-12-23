Путин: бюджет России носит социально ориентированный характер

23 дек в 13:23

Бюджет России носит социально ориентированный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, на это указывает процент расходов, которые направляются на области здравоохранения и социального обеспечения.

"Вот по здравоохранению, если взять расходы из федерального бюджета и систему ОМС, и региональные бюджеты - где-то 1,5-1,7 трлн они тратят на здравоохранение. Рост очевидный", - сказал глава государства.

Далее президент отметил, что социальные расходы федерального бюджета в буудщем году превысят 4 трлн рублей. "В следующем году запланировали 4 [трлн], но явно будет больше тоже. Это просто цифра, абсолютно объективная цифра, я говорю, это еще без региональных расходов", - сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.