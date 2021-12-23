Водитель "Жигулей" погиб в столкновении с "Камазом" в Дагестане

23 дек в 13:18

Мужчина стал жертвой автоаварии в Дагестане, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что накануне, около в 23:15, на 898-м километре автодороги "Кавказ", 22-летний житель Кайтагского района, будучи за рулем "ВАЗ-211440", выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем "Камаз-53215" под управлением 48-летнего жителя поселка Новый Хушет.

В результате автокатастрофы водитель Lada Samara получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

По факту оформлен материал для принятия процессуального решения.