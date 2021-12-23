Президент: Россию нельзя победить - ее можно лишь развалить изнутри

23 дек в 13:14

Россию не победить, ее можно только развалить, действуя изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин на Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о защите российского государства от действий иностранных агентов.

Он напомнил, что этим занимались те, кто обслуживал чужие интересы, которые не связаны с интересами народов Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Российский лидер указал, что закон об иноагентах был придуман в США, которые считаются "светочем демократии", еще в 1930-е годы и действует до сих пор.

"Там 0,34% организаций признаны иноагентами - у нас тоже. Разница в том, что там уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы, а мы не запрещаем работу этих организаций, хотим только, чтобы они ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности", - пояснил глава государства, подчеркнув, что российский закон таким образом оказывается гораздо более либеральным.

Путин добавил, что в России иноагентами признаны 74 организации из 200 тысяч.