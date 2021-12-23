Путин выступил за взаимное признание вакцин от COVID-19

23 дек в 13:11

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что новые штаммы COVID-19 появляются в тех странах, где имеется низкие уровень здравоохранения и коллективный иммунитет.

"Что касается новых волн , новых штаммов: чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса... И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет", - сказал он

По словам российского лидера, справиться с пандемией глобально помогут взаимное признание вакцин от коронавируса, а также распространение их по всему миру.

"Поэтому я призываю к взаимному признанию вакцин и распространению их по всему миру. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой. Даже термин такой появился — избыточная смертность", — отметил Путин.

Кроме того, глава государства обрушился с критикой на "антиваксеров", назвав их действия "нечестной позицией против собственного народа. При этом он выступил против уголовного наказания за призывы отказаться от вакцинации.

"Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определенных мер", — добавил президент.