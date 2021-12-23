Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с 60-летием

23 дек в 13:01

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

"Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю вашего 60-летнего юбилея", - говорится в тексте.

Туркменский лидер подчеркнул, что с именем Ильхама Алиева связаны успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Азербайджана, значительные достижения в экономическом развитии страны, укрепление авторитета на мировой арене.

По словам главы Туркменистана, защита интересов Азербайджана, реализация общенациональных целей и программ, преданное служение народу Ильхамом Алиевым достойны высокой оценки.

Также Бердымухамедов отметил роль Ильхама Алиева в развитии стратегических и добрососедских отношений и укреплении дружбы и братства народов Туркменистана и Азербайджана.

"Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу машей страны – мира, дальнейшего прогресса и процветания", - сказано в поздравлении.