Путин заявил о необходимости довести коллективный иммунитет до 80% к 2022 году

23 дек в 12:57

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в настоящее время в стране вакцинировано или переболело коронавирусом 59,4% населения.

По словам главы государства, коллективный иммунитет должен быть около 80%.

В этой связи он выразил надежду на то, что такой уровень будет достигнут во втором квартале будущего года. "Но некоторые страны уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета более 90%", - отметил он.

Также Владимир Путин обратил внимание, что среди переболевших коронавирусом повторно заражается всего 1% человек. Среди вакцинированных число заразившихся после прививки составляет 3-4%.