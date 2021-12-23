Найдено тело пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии

23 дек в 12:55

Пятого российского военнослужащего, попавшего под снежную лавину, нашли в Южной Осетии мертвым. Об этом рассказал заместитель главы МЧС республики Ацамаз Бестауты.

"Тело пятого нашли", - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что поисковые работы проводились в условиях непогоды.

Напомним, вечером 21 декабря жертвами схода лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали стали двое российских военных, еще двое были госпитализированы в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале, на следующий день их выписали. Открыто уголовное дело по статье о халатности.