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Найдено тело пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии

Найдено тело пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии

Пятого российского военнослужащего, попавшего под снежную лавину, нашли в Южной Осетии мертвым. Об этом рассказал заместитель главы МЧС республики Ацамаз Бестауты.

"Тело пятого нашли", - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что поисковые работы проводились в условиях непогоды.

Напомним, вечером 21 декабря жертвами схода лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали стали двое российских военных, еще двое были госпитализированы в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале, на следующий день их выписали. Открыто уголовное дело по статье о халатности.

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