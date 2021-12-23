Два кандидата одновременно хотят инаугурироваться на пост главы села в Армении

23 дек в 12:39

Оба кандидата на пост главы общины Паракар Армавирской области Армении считают себя победителями выборов и собираются сегодня утром провести инаугурацию. Об этом сообщают армянские СМИ.

Блок "Давид Минасян" по итогам выборов получил 11 мандатов в Совете старейшин из 21 и считает, что его представитель - тот самый Давид Минасян - должен возглавить общину, передает Sputnik Армения.

Однако представитель соперников - партии "Страна для жизни", получившей остальные мандаты, - Араксия Григорян утверждает, что на день выборов, которые прошли 5 декабря, кандидата на пост главы села выдвинула только его партия, им стал Володя Григорян, который поэтому и был избран.

Сегодня утром оба кандидата со своими сторонниками пришли в здание администрации, где должна пройти инаугурация, однако кто именно будет введен в должность - пока не ясно.

Кроме политиков, на место событий прибыло большое количество полицейских. Пока в здание администрации закрыт, поэтому сторонники "Страны для жизни" установили трибуну для инаугурации во дворе.