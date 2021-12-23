Житель Казахстана застал жену с любовником и пострадал за это

23 дек в 12:34

В Баянаульском районе местный житель в день своего рождения застукал свою жену с любовником и получил несколько ударов по лицу скалкой, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Как отметили в ведомстве, мужчина возвращался из командировки в день своего рождения и хотел порадовать супругу. Войдя в дом, он увидел жену и ее любовника.

Супруги устроили ссору, в ходе которой женщина нанесла своему мужу несколько ударов по лицу скалкой для раскатки теста. Пострадавший обратился в больницу.

Отмечается, что в отношении неверной жены составлен административный протокол по статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").