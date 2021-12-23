Владимир Путин поставил государству "удовлетворительно"

23 дек в 12:20

Президент России Владимир Путин оценил как удовлетворительную работу властей в уходящем году. Соответствующее заявление он сделал на Большой пресс-конференции.

"Наша экономика, столкнувшись с вызовами ковида и вынужденными ограничениями, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие", - подчеркнул глава государства.

По его словам, рост ВВП в этом году составляет 4,5% , промышленное производство растет на 5%, переработка - на 5,2%, инвестиции в основной капитал - на 7,6% на ноябрь.

Российский лидер обратил особое внимание на рекордные показатели в строительстве - 90 млн кв м. Он подчеркнул, что такой результат был достигнут впервые в новейшей истории России, и поздравил всех работников строительного комплекса.

"Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, и реально располагаемые доходы населения ожидаются с ростом в 3,5%. И это даже при инфляции в 8%. Конечно, не у всех категорий граждан - но мы вынуждены оперировать средними цифрами", - уточнил Путин.

Говоря о безработице, президент указал, что она находится на уровне ниже допандемийного - 4,3% против 4,6%, что представляет собой очень хороший показатель работы экономики в целом, несмотря на некоторые возникающие сложности, связанные с рынком труда, с числом людей работающих в том же строительстве.

Глава государства добавил, что сальдо торгового баланса составило $184 млрд, а госдолг сократился до минимального значения в 4% ВВП.

Российский лидер также обратил внимание на такие важные показатели качества работы государства как международные резервы: по его словам, они выросли до $625,5 млрд, что говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике.

Владимир Путин также выразил сожаление в связи с тем, что сократилась средняя продолжительность жизни в России - с 71,5 лет до 71 года, отметив, что это произошло из-за пандемии.

"В целом, работу правительства и Центробанка можно оценить как удовлетворительную", - резюмировал он.

Владимир Путин также подчеркнул, что принципиально поддерживает независимую работу Центрального банка, хотя реальный сектор экономики и выражает недовольство ростом кредитных ставок. "Иначе будет как в Турции", - сказал он, имея в виду ситуацию последних месяцев, когда ЦБ Турции провел серию понижений ключевой ставки по требованию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что вызвало обвал лиры.