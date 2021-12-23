Парламент Казахстана проголосовал за полную отмену смертной казни

23 дек в 12:11

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана принял закон о полной отмене смертной казни, в том числе - без оговорки на применение этой меры наказания в военное время.

Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев пояснил, что смертная казнь исключается как вид наказания из 17 статей Уголовного кодекса, включая статьи о системе наказаний, назначений и замены наказания.

"Отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории... самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Сейчас закон об отмене смертной казни передан на подпись президенту.

Таким образом, Казахстан войдет в число 106 стран мира, отказавшихся от смертной казни.

Напомним, в действующем УК РК смертная казнь предусмотрена по 17 статьям, однако во всех случаях у суда есть альтернатива - пожизненное лишение свободы. Кроме того, с 1 января 2004 года в Казахстане действует мораторий на смертную казнь.