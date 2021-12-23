В России выявили 25 667 новых случаев коронавируса

23 дек в 12:02

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 25,5 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 25 667 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 971 (7,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 062, в Петербурге - 2 198, в Московской области - 959. В Краснодарском крае новых случаев 540, в Ставропольском крае - 439, в Крыму - 147, в Дагестане - 139, в Кабардино-Балкарии - 94, в Адыгее - 92, в Северной Осетии - 77, в Ингушетии - 79, в Карачаево-Черкесии - 68, в Чечне - 75.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных в России достигло 10 318 650 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 41 645 человек, за весь период - 9 139 166 человек.

Умерли за прошедшие сутки 1 002 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 301 271 человек.