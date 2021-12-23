Коронавирус закрывает школу в Анапе

23 дек в 12:00

В одной из школ Анапы обнаружили случаи заболевания коронавирсной инфекцией, в связи с эти, учреждение закрыто на карантин.

Как сообщает Оперативный штаб края, на карантине остаются 211 классов в 106 школах Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского районов.

Кроме того, на дистанте продолжают находиться некоторые школьники Крымского, Кущевского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского и Щербиновского муниципалитетов.