Государственные деятели России поздравили Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем

23 дек в 23:00

24 декабря 2021 года исполнилось 60 лет президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В этот возраст он вошел как глава наиболее развитого государства Южного Кавказа, лидер народа-победителя и главнокомандующий войск, защитивших суверенитет своей страны в войне против националистов-оккупантов с запада. В преддверии юбилея "Вестник Кавказа" побеседовал об Ильхаме Алиеве с российскими государственными деятелями.

Председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прежде всего подчеркнул мастерство Ильхама Алиева в государственном управлении. "Я думаю, его отец, Гейдар Алиев поставил бы Ильхаму Алиеву высшую оценку за то, как он руководил на протяжении 18 лет Азербайджаном. И это было бы совершенно верно. Часто говорят, что природа отдыхает на детях, но Ильхам Алиев опровергает этот стереотип. Это человек, который умеет, не прибегая к каким-то крайним решениям, терпеливо и спокойно строить государство и решать тяжелые вопросы своего геополитического положения между двумя державами – Россией и Турцией, а когда дело приходится иметь с большими и очень значимыми государствами, это всегда непросто", - прежде всего сказал он.

"Надо отметить, что его отец, Гейдар Алиев был одним из тех, кто мог сохранить Советский Союз, но именно поэтому его вытолкнули из власти. Такие, как Алиев, то есть люди, олицетворявшие силу воли, были опасны для Ельцина и Горбачева. Ильхам Алиев впитал и знания и понимание, как быть правильным геополитическим лидером, и от своего отца, и от эпохи, поэтому в очень тяжелых условиях он не допустил за годы руководства Азербайджаном, фактически, ни одной ошибки. Мы часто слышим, как тяжело приходится тому же Лукашенко в управлении государством, видим, как впадают в заблуждения лидеры тех или иных стран, когда оказываются перед выбором – но я не припомню, чтобы Ильхам Алиев допускал какого-либо рода ошибки. Также он всегда четко и ясно претворяет свои слова в действия, а это очень ценится в нынешнем мире", - подчеркнул Леонид Калашников.

"Как человек, отвечающий за связи с соотечественниками, с живущими за рубежом русскими, я могу отметить еще одну важную вещь. Страны, которые кричат, как они близки к России, но разрушают русские школы, не поддерживают русский язык, могли бы поучиться у Ильхама Алиева тому, как на самом деле поддерживать связи с Россией. Таким количеством русских школ, которое есть в Азербайджане, не может похвастаться ни одна страна бывшего Советского Союза. Это отношение не криком, не яростными спорами, а делом, созданием системы образования на русском языке, показывает, кто является другом россиян и России. Я глубоко уважаю этого человека и считаю, что со временем он будет оценен как гениальный руководитель. При жизни политиков не принято такое говорить, но я уверен в этом и сегодня: Ильхам Алиев – гений государственного руководства, и другим главам государств есть чему у него поучиться", - заявил председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

С ним согласилась председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Я участвовала в качестве наблюдателя на выборах президента Азербайджана в 2018 году, и, встречаясь с людьми, депутатами разных уровней, коллегами-парламентариями, лично видела, какое уважительное отношение в стране к Ильхаму Алиеву, к тому, как много было сделано в годы его руководства. Прежде всего я хотела бы отметить бережное отношение к русскому языку и высокий уровень школ, где ведется преподавание на русском либо изучается русский язык. Это очень важно для того, чтобы наши многонациональные народы могли общаться, чтобы происходил диалог культур и наращивались взаимовыгодные экономические отношения", - указала она.

"При Ильхаме Алиеве Азербайджан преображался и преображается из года в год, становясь все краше; ведутся масштабные стройки жилья, социальных объектов и объектов культуры, причем я бы отметила, что не только в Баку, но и в районах, в селах. Местные дома культуры – это очень красивые и чистые здания, чувствуется, что они дышат, наполнены содержанием, жизнь в них кипит в хорошем смысле слова. Я уверена, что Ильхам Алиев – это лидер, который с уважением относится к России. Выстроены конструктивные отношения и между президентами, и между нашими народами. Есть все основания полагать, что год от года общение наших народов и парламентариев, наше взаимовыгодное сотрудничество будет только укрепляться", - сказала Лилия Гумерова.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов назвал Ильхама Алиева выдающимся государственным деятелем. "Ильхам Алиев обеспечил поступательное развитие Азербайджанской Республики на многие годы. Сравнительный анализ стартовых позиций независимости Азербайджана и того, какой Азербайджанская Республика вступает в 2022 год, показывает, насколько огромный путь азербайджанский народ прошел и по укреплению своей экономики, и по развитию духовной и культурной жизни. В этом, конечно, огромная заслуга Ильхама Гейдаровича как продолжателя дела своего великого отца", - отметил он.

"В памяти народной и в мировой истории навечно останется свидетельство титанических усилий президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по восстановлению территориальной целостности и единства страны. Я горжусь, что мне неоднократно выпадала честь встречаться с ним и обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе парламентского взаимодействия. Я от души, искренне, по-братски хочу поздравить Ильхама Гейдаровича с этим знаменательным юбилеем", - сказал Ильяс Умаханов.

Также сенатор высоко оценил внимание Ильхама Алиева к развитию российско-азербайджанских отношений. "Можно взять статистику, которая показывает высокую динамику развития двусторонних отношений по всем направлениям. Это так и в экономике, и в образовании, и в сфере инноваций. Нельзя не упомянуть и поддержку русского языка, знание которого ни на йоту не уменьшилось в Азербайджанской Республике, в то время как в целом ряде бывших советских республик мы видим совсем другие процессы. Что касается политического взаимодействия, то оно находится на самом высоком уровне, между Владимиром Владимировичем Путиным и Ильхамом Гейдаровичем Алиевым сложились весьма доверительные отношения. У нас есть все основания рассчитывать, что эти отношения будут развиваться в дальнейшем не менее динамично и поступательно", - выразил уверенность первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев прежде всего сообщил, что Ильхам Алиев, изначально сделав ставку на обеспечение национальных интересов страны, за годы президентства адаптировал Азербайджан ко всем современным вызовам и вывел его на более высокий уровень развития. "Модернизация коснулась всех сфер жизни республики: от государственного строительства до экономики. Благодаря реализации крупных нефтегазовых и транспортных проектов Азербайджан стал и экспортером энергоресурсов, и важным транзитным хабом, а полученные страной доходы направлены на рост социального благосостояния азербайджанцев и формирование человеческого капитала. Независимый и динамичный – так в двух словах я мог бы определить современный Азербайджан", - сказал он.

"Одна из величайших заслуг, которая золотыми буквами впишет имя Ильхама Гейдаровича Алиева в историю Азербайджана, – это возвращение исторических земель азербайджанскому народу. Причем президент Азербайджана показал не только свой редкий дипломатический дар, но и проявил себя как талантливый военачальник. Поражает то, какими темпами республика ведет восстановление освобожденных территорий: построены Дорога Победы и международный аэропорт в Физули, возрождаются инфраструктура и экономика. Я уверен, что воля президента Алиева и средства, вкладываемые сегодня в Карабах, дадут гигантский экономический эффект и снова превратят его в цветущий край", - подчеркнул Дмитрий Савельев.

"Проводя линию взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, Ильхам Гейдарович добился того, что Азербайджан является сегодня серьезным игроком на мировой арене, и ни одна из насущных проблем в регионе не решается без учета его мнения. Более того, Ильхам Гейдарович и азербайджанская дипломатия уже сами формируют международную повестку и выдвигают инициативы для мирового сообщества. Бесценна роль республики в проведении форумов и глобальных мероприятий для укрепления мира во всем мире и в борьбе с пандемией коронавируса", - добавил член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

"Что касается российско-азербайджанских отношений, то за два десятилетия они выросли от простой взаимной торговли до уровня стратегического партнерства в политике, экономике и вопросах культуры. В международных организациях наши страны выступают единым фронтом, как это было, например, на недавнем голосовании в ООН за резолюцию против героизации нацизма и неонацизма. Азербайджан, на себе познавший цену потерям в войнах и жертвам геноцида, выступил за российский проект документа, который и был в итоге принят. Не так давно Ильхам Гейдарович назвал отношения Азербайджана с Россией "хорошо сбалансированными и очень позитивными". В немалой степени, на мой взгляд, это обусловлено и личными доверительными отношениями президентов наших стран", - отметил он.

"Если считать, что экономика – это выражение политики другими средствами, то стремление России и Азербайджана навстречу друг другу выражается в крупных взаимных инвестициях, множестве совместных предприятий и росте товарооборота (за 11 месяцев текущего года он приблизился к достижению допандемийного показателя). Наши страны дорожат добрососедскими отношениями друг с другом, успешно развивают совместные проекты в самых разных сферах, и я искренне надеюсь, что российско-азербайджанское стратегическое партнерство с каждым годом будет только крепнуть и расширяться. Пользуясь случаем, я хотел бы от всей души поздравить уважаемого Ильхама Гейдаровича с днем рождения и пожелать неиссякаемой энергии и вдохновения для реализации всего задуманного, новых побед и свершений на благо родной страны и ее граждан, крепкого здоровья, счастья и благополучия", - заключил Дмитрий Савельев.