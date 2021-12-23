Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с 60-летием

23 дек в 11:45

Лидер Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

В своей телеграмме он отметил, что Азербайджан достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии, а также стал сильным и влиятельным государством, которое решительно отстаивает свои интересы на международной арене.

Лукашенко напомнил об успешном продолжении стратегического партнерства между Беларусью и Азербайджаном.

"Уверен, что совместная реализация будущих крупномасштабных инфраструктурных проектов станет прочной основой для укрепления многопланового сотрудничества", - говорится в поздравлении.