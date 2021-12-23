Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с 60-летием

23 дек в 11:36

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Уважаемый господин президент. Считаю честью передать вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения", - говорится в поздравлении.

В своем письме китайский лидер отметил быстрое и стабильное развитие отношений между двумя странами, укрепление взаимного политического доверия, а также эффективное сотрудничество в различных сферах.

"Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов приложить с вами совместные усилия для развития двусторонних связей и сотрудничества во благо наших стран и народов", - сказано в поздравительном тексте.