Киев: есть "существенная вероятность", что "Северный поток-2" не запустится никогда

23 дек в 11:34

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко полагает, что уже построенный газопровод "Северный поток-2" может никогда не быть введен в эксплуатацию.

"Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - заявил он в интервью РБК-Украина.

По словам Витренко, что Москве нужно радикально изменить подход к поставкам газа в Европу, точнее, исключить элемент геополитики, якобы присутствующий в них, и отказаться от возможности применять газ в качестве оружия, например, демонополизировать экспорт "голубого топлива" трубопроводным транспортом.

В этом случае, считает глава "Нафтогаза", газ можно будет продавать на границе или внутри РФ, а экспортом будут заниматься другие компании - по его мнению, именно так работают "европейские правила".

Соответственно, отметил Витренко, именно такой выбор и должна сейчас сделать Россия: "либо европейские правила, либо "Северный поток-2" никогда не сможет заработать".