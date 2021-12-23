Турецкая лира укрепляется после обвала

23 дек в 11:28

Национальная валюта Турции продолжает укрепляться после рекордного падения – по данным торгов, доллар подешевел к лире до 11,69 лиры за $1.

Ранее сообщалось, что из-за политики ЦБ, который понизил одну из ключевых ставок на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%, турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть по сравнению с началом 2021 года всего лишь за ноябрь.

В минувший понедельник падение валюты достигло рекордного уровня 18 лир за $1, но после заявлений властей о новых мерах по возвращению финансовой стабильности лира отыграла за несколько часов до 30% потерянной за последние недели стоимости.