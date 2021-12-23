Организатора смертельного восхождения на Эльбрус отправили под домашний арест

23 дек в 11:18

Нальчикский городской суд накануне перевел под домашний арест организатора трагического восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять альпинистов. Об этом рассказали в СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

Как сообщает "Интерфакс", ранее, 28 сентября, этот же суд принял решение об аресте на два месяца Дениса Алимова из клуба Elbrus.guide, подозреваемого в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек (ч.3 ст.238 УК).

В СК уточняли, что он явилсяяс повинной, а также дал подробные признательные показания.

Напомним, трагедия случилась 23 сентября. Во время восхождения группы из 19 альпинистов на Эльбрус резко испортилась погода, пять туристов погибли при спуске, по предварительным данным, из-за переохлаждения. Еще 11 человек были госпитализированы.