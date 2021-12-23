Власти Грузии решили не отменять Новый год

23 дек в 11:03

Праздничные мероприятия на Новый год пройдет по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили c 24 декабря по 8 января во всех регионах Грузии, соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства.

Рождественские ярмарки, выставки-продажи и детские развлекательные площадки будут организованы во всех 63 муниципальных образованиях страны, передает Sputnik Грузия.

На специальных площадках установят деревянные новогодние домики, фотобудки и новогодние инсталляции. Настоящий Дед Мороз (Товлис Бабуа) принесет юным местным жителям сладости и подарки.

По вечерам все желающие смогут посетить концерты местных и столичных исполнителей. Завершатся празднества фейерверком.

Все мероприятия состоятся с учетом ковид-рекомендаций Минздрава.