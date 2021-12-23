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Баку призвал Google исправить топонимику освобожденных территорий

Баку призвал Google исправить топонимику освобожденных территорий

МИД Азербайджана потребовал от компании Google отказаться от использования армянских топонимов на географических картах освобожденных территорий Азербайджана. Об этом сообщила глава управления пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева.

По ее словам, перед Google был поднят вопрос о том, что на картах в приложении Google Maps, помимо официальных названий на азербайджанском языке территорий Карабахского региона Азербайджана, указаны их искаженные названия на армянском языке.

"Руководству компании было направлено письмо, в котором был представлен список официальных географических названий соответствующих территорий Азербайджана", - заявила Абдуллаева.

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