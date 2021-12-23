Баку призвал Google исправить топонимику освобожденных территорий

23 дек в 11:03

МИД Азербайджана потребовал от компании Google отказаться от использования армянских топонимов на географических картах освобожденных территорий Азербайджана. Об этом сообщила глава управления пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева.

По ее словам, перед Google был поднят вопрос о том, что на картах в приложении Google Maps, помимо официальных названий на азербайджанском языке территорий Карабахского региона Азербайджана, указаны их искаженные названия на армянском языке.

"Руководству компании было направлено письмо, в котором был представлен список официальных географических названий соответствующих территорий Азербайджана", - заявила Абдуллаева.