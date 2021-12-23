Всемирный банк: Экономика Китая значительно замедлится в 2022 году 

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел свои прогнозы в отношении экономического роста Китая в сторону понижения как на текущий, так и на следующий год, поскольку вторая в мире экономика переживает непростой период из-за штамма ”омикрон” и резкого спада в секторе недвижимости, пишет CNN.

ВБ предсказывает 8-процентный рост ВВП Китая в 2021 году, что ниже, чем в предыдущем прогнозе. В октябре Всемирный банк прогнозировал рост в 8,1%, а в июне - 8,5%. Прогноз на 2022 год тоже был пересмотрен с 5,4 до 5,1%. Это второй самый низкий показатель в Китае с 1990 года, когда экономика страны выросла всего на 3,9% вследствие международных санкций, введенных после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а в 2020 году экономический рост и вовсе не превысил 2,2%. При этом Китай стал единственной страной в мире, где был зафиксирован экономический рост в 2020 году.

”Риски ухудшения экономических показателей Китая возросли”, - пишет Всемирный банк в отчете по стране, опубликованном в среду. Вспышки заболеваемости новым штаммом коронавируса, ”омикроном”, могут привести к более ”широким и длительным” ограничительным мерам, которые окажут негативное влияние на экономическую активность, говорится в отчете.

Кроме того, серьезный длительный спад в секторе недвижимости с высокой долей заемного капитала может значительно повлиять на всю экономику в целом. В этом году государство столкнулось со множеством проблем, препятствующих дальнейшему росту, в том числе с пандемическими ограничениями и нехваткой электроэнергии. Частные компании также подверглись беспрецедентному преследованию.

Жесткое регулирование технологического, образовательного и развлекательного секторов, продолжавшееся в течение года, оказало негативное влияние на акции. Многие компании провели массовые увольнения сотрудников, что усугубило ситуацию на рынке трудоустройства, пытающемся восстановиться после пандемии.

Ограничения, которые в прошлом году начали применяться к компаниям, занимающимся недвижимостью, усилили давление на главных застройщиков, и без того обремененных значительными долгами. Сектор недвижимости, на который приходится примерно треть китайского ВВП, переживает серьезный спад, а крупные игроки на грани банкротства.

Усиливающиеся экономические проблемы заставили Пекин пересмотреть политический курс. В начале месяца во время ключевой встречи по вопросам экономики председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники приоритетом на 2022 год назвали стабильность, что разительно отличается от цели, установленной в прошлом году - сдержать непропорциональный рост капитала.

Теперь власти прилагают всевозможные усилия, чтобы разогнать экономику: в понедельник Народный банк Китая впервые за 20 месяцев понизил ключевую ставку, надеясь сократить расходы на кредитование для частных лиц и компаний, а также простимулировать потребительский спрос и инвестиции.

На прошлой неделе Центральный банк также понизил норму обязательных резервов для большинства банков на половину процентного пункта. Благодаря этому дополнительные 1,2 трлн юаней ($188 млрд) станут доступны для бизнеса и частных лиц.

Хотя китайским регуляторам следует готовиться к ослаблению кредитно-денежной политики и обеспечению большей ликвидности для предотвращения рисков, связанных с проблемными застройщиками, Всемирный банк утверждает, что традиционные правила игры по стимулированию роста за счет инвестиций в инфраструктуру и недвижимость ”исчерпали себя”.

”Для достижения устойчивого роста в среднесрочной перспективе Китаю нужно стабилизировать экономику в нескольких направлениях”, - говорится в отчете. Китаю необходимо ориентироваться на потребление и услуги, позволить рынкам и частному сектору (а не властям и регуляторам) играть большую роль. Также важно осуществить переход к низкоуглеродной экономике.

”Устранение перекосов на рынках факторов производства и дальнейшее открытые сектора услуг не только поддержит переход к росту, более ориентированному на частный сектор, но также и будет способствовать появлению более высокооплачиваемых рабочих мест в секторе услуг”, - считает Ибрагим Чаудхари, главный экономист Всемирного банка по Китаю.

Для поддержки перебалансировки ВБ предлагает Китаю провести реформы в денежно-кредитной сфере с целью создания прогрессивных налоговой системы и социальной защиты, более широко использовать метод углеродного ценообразования и продвигать развитие зеленых финансовых инструментов.