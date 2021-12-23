Три человека пострадали в ночном ДТП в Чечне

ДТП с пострадавшими произошло ночью в Грозном. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Чечне.
В нем говорится, что на улице 8 Марта водитель Hyundai Accent 1979 г.р. не справился с управлением, в результате машина врезалась в линию электропередач.
После аварии в городскую клиническую больницу №1 были доставлены водитель и два пассажира, 1999 г.р. и 2002 г.р. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы в нейрохирургическое отделение.
По факту ДТП ведется проверка.