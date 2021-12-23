Узбекистан встретит Новый год без снега

23 дек в 10:31

Ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов заявил, что Новый год в этот раз пройдет без снега.

По словам синоптика, изменение климата привело уменьшений осадков в Узбекистане в зимнее время.

"Изменение климата привело к изменению в атмосфере определенного баланса между циклонами и антициклонами, иными словами, в движении холодных и теплых, влажных и сухих воздушных масс", — сказал он.

Он отметил, что с севера и северо-запада должны проникать в республику холодные воздушные потоки.

Кроме того, Абдулахатов напомнил о сокращении в два раза притока холодных воздушных потоков в Узбекистан.

"Как результат, начиная с 2016 года, резко сократилась продолжительность выпадения снега в зимний период, а число теплых зимних дней наоборот увеличилось", — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Узбекистан накрыла самая мощная за последние 150 лет пыльная буря, вызванная сильным ветром и иссушенным верхним слоем почвы. В конце декабря стихия обрушилась на ряд районов республики.