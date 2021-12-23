Французская оппозиция вторглась на территорию Азербайджана

23 дек в 10:00

Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии, руководитель столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс совершила незаконный визит в зону ответственности российских миротворцев, сообщил на своей странице в Twitter обозреватель France TV Жюльен Нени.

По его словам, политик провела встречи с сепаратистами, передает Sputnik Армения.

За день до этого, 21 декабря, Пекресс встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном и главой МИД Араратом Мирзояном.

Во время выступления на пресс-конференции по итогам переговоров, кандидат в президенты Франции выразила мнение, что заслужила поддержку армян, работая в должности руководителя региона Иль-де-Франс, призвала освободить армянских диверсантов, задержанных в Азербайджане, и сообщила о намерении организовать в Париже международную конференцию в поддержку Армении если ее выберут президентом.

Ранее Армению посетил еще один кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.