Религия в Телеграме

Средства массовой информации давно названы "четвертой ветвью власти" и заняли главенствующее положение во влиянии на формирование общественного мнения. Значимость любых митингов, самых авторитетных круглых столов и ярких проповедей зависит от их освещения в СМИ. А в начале XXI века уже и традиционные СМИ уступают свое место новым каналам коммуникации: "новым медиа" или СМИ 2.0.

Так, социологический опрос в марте 2020 года показал, что 39% граждан России используют соцсети в качестве основного источника новостей (почти двукратное увеличение доли за 5 лет). При этом социальные медиа все более активно осваивают люди старшего поколения (в категории 40-54 года рост на 10% и в категории 55+ - на 2%).

Что касается взаимоотношений религии и СМИ, то по мнению американского ученого Стюарта Хувера, "религия и медиа были тесно связаны как минимум со времен Реформации, а если принять во внимание устную коммуникацию, язык ритуалов и облачений, то коммуникация является основой для нашего понимания религии и до Реформации. Следовательно, когда мы размышляем о судьбе религии сегодня, в информационную эру, мы должны начать с осознания того, что система смыслов и значений религии была во все времена неразрывно связана с формами коммуникации".

После религиозного ренессанса конца 1980-х - начала 1990-х, в начале нового века в обществе заметно охлаждение интереса к духовно-нравственным поискам, мистическим откровениям. Со стабилизацией политической и экономической жизни место на первых полосах СМИ заняли другие темы. В то же время и сами религиозные организации, общины верующих находили новые способы коммуникации со своими последователями, новые каналы распространения своих знаний и учений.

В последнее десятилетие вышло несколько исследований и статей, посвященных медиатизации религии, работе религиозных общих в СМИ, в том числе в Новых медиа. В то же время есть дефицит исследований религиозной повестки в общественно-политических СМИ, особенно в недавно появившихся информационных каналах, наиболее интересным среди которых сегодня стал мессенджер Телеграм. Сегодня на телеграм-каналах не только выходят актуальные и самые свежие новости, но и формируется медиаповестка в целом. Инсайды и любительские "репортажи" зачастую сначала публикуются в телеграм-каналах и лишь затем перепечатываются солидными порталами, имеющими свидетельства о регистрации СМИ.

В середине декабря на международной конференции "Религия и медиа: новая нормальность", прошедшей на базе Свято-Филаретовского института, было представлено актуальное исследование религиозной повестки в Телеграм (было проанализировано десять наиболее читаемых общественно-политических каналов). По словам автора исследования, ровно в половине случаев охват "религиозного" поста превышает средний на канале и в половине – меньше его. При этом выделяется канал "Методичка", чьи посты на религиозную тематику собирают более чем двукратное число просмотров в сравнении со средним постом. Возможно, это связано с высокой долей оригинальных постов собственного авторства на канале и меньшим количеством перепечаток.

Еще один важный показатель, измеренный в ходе исследования, это уровень вовлеченности, ERR (Engagement rate by reach). С его помощью можно определить реальные интересы сообщества, тренды и наиболее актуальные, животрепещущие темы. По сути, ERR является показателем интереса и активности читателей: чем больше подписчиков канала читают его посты, тем выше ERR. Анализ показал, что внимание аудитории к постам на религиозную тематику, в целом, соответствуют средней вовлеченности на канале. Это говорит о том, что религиозная тематика не привлекает подписчиков, но и не пролистывается, а прочитывается наряду с другими постами.

При этом из общего ряда выбиваются каналы "Методичка" и "Как-то вот так", высокий ERR "религиозных" постов в которых обеспечен аномальной вовлеченностью всего двух публикаций: О сохранности армянских святынь в Нагорном Карабахе после войны 2020 года на канале "Как-то вот так" и рассуждения митрополита Тихона (Шевкунова) о культуре в канале "Методичка".

Религией, привлекающей наибольшее внимание телеграм-сообщества ожидаемо стало христианство. Чаще всего это Русская православная церковь и, изредка Католическая церковь. Самыми популярными темами в 2021 году были раскол в Украинской церкви, отношение церкви и иерархов к эпидемии и коронавирусным ограничениям, участие в политической жизни (или эксплуатация политиками религиозных символов и тем). Большую долю постов составляют сообщения о посещении первыми лицами государства храмов и праздничных богослужений.

В постах, затрагивающих ислам самыми популярными темами стали смена власти в Афганистане и перспектива возвращения страны к шариату, отношение к эпидемии и коронавирусным ограничениям. В политической плоскости темы, связанные с исламом эксплуатируют глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Турции Реджем Тайип Эрдоган. Изредка встречаются темы нехватки мечетей в Москве и коррупции в среде высшего духовенства.

Немногочисленные посты об иудаизме освящают поздравления Владимира Путина и упоминания об этническом и религиозном происхождении отдельных публичных персон. Посты о буддизме так же публикуются лишь в политическо-церемониальном контексте.

Тональность публикаций по отношению к религиозным общинам и религии в целом, по большей части, нейтральная (около 60% постов). В тонально окрашенных публикациях негатив немного преобладает над позитивом: 25% на 15%. Негатив связан, в основном, с коррупцией и обогащением иерархов, излишней (в случае западного христианства) или недостаточной толерантностью, гибкостью (в случае РПЦ), пренебрежением безопасностью паствы от коронавируса, "средневековыми" ритуалами и суевериями.

В целом необходимо отметить слабый интерес ведущих общественно-политических телеграм-каналов к религиозной тематике. Лишь при соприкосновении с актуальными темами, затрагивающими другие сферы жизни общества (эпидемия, памятник на Лубянке, внешняя политика) популярные паблики обращают внимание на жизнь церкви, позицию священнослужителей. В то же время тональность постов относительно религиозных организаций и верующих остается нейтрально-отрицательной, с редким проникновением в суть общинной жизни.