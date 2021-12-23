Чечню подморозит до -14

23 дек в 10:05

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Чечне температура воздуха опустится до -1°C...-6°C, в горных районах до -9°C...-14°C, сообщили в Чеченском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По республике: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами изморозь; на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с, в горных районах 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

В ЧЦГМС уточнили, что в горных районах республики выше 2000 метров лавиноопасно.