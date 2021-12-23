Крым и Кубань примут масштабные десантные учения

23 дек в 9:57

Минобороны России сообщил о проведении масштабных учений десантников в Краснодарском крае и Крыму.

Учения пройдут 23 декабря на крымском военном полигоне "Опук", в ходе которых участники отработают боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. "Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках учений также будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения при огневой поддержке армейской авиации на вертолетах Ми-35.

Новороссийский полигон "Раевский" примет учения 24 декабря. Десант отработает приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".

Отмечается, что учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под главенством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. В них примут участие более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.