Жительница Ставрополья притворилась инвалидом и незаконно получила 280 тысяч рублей

23 дек в 9:57

Правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат в Ставропольском крае. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В ОМВД по Нефтекумскому городскому округу поступило заявление от сотрудника учреждения, выдающего социальные выплаты населению. В нем говорилось, что местная жительница на протяжении нескольких лет незаконно получала такие выплаты.

"Полицейскими установлено, что 39-летняя гражданка предоставила в госучреждение справку, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у нее заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности", - пояснили в полиции, уточнив, что это было подтверждено в результате медико-социальной экспертизы.

В общей сложности подозреваемая женщина незаконно получила свыше 280 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Идет расследование.