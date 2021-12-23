В Казахстане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными

23 дек в 9:44

Парламент Казахстана принял законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными.

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, разработать соответствующий документ поручил лично президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Законопроект направлен на введение запрета пропаганды жестокого обращения с животными, установление обязанностей владельцев своих питомцев по содержанию, учету, перевозке, разведению и умерщвлению.

"Вводится компетенция местных исполнительных органов по разработке правил учета домашних животных и общественный контроль, осуществляемый гражданами и общественными организациями", - приводит слова Брекешева Sputnik Казахстан.

Во время работы над документом парламентарии внесли поправки, направленные на уточнение случаев, при которых обращение с животными не будет считаться жестоким, а также на софинансирование местными исполнительными органами частных приютов. Наряду с этим депутаты потребовали запретить лицам, не достигшим 16 лет, выгуливать домашних питомцев.

Помимо этого, парламент закрепил ответственность хозяев животных по соблюдению санитарных норм при их содержании. Вакцинация и стерилизация бездомных животных будет производиться за счет госсредств и других источников. Также планируется вести регистрацию домашних питомцев, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, из бюджета страны.

Кроме того, депутаты услышали предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков. Подчеркивается, что собственникам этих организаций предоставят время для ликвидации или реорганизации своего бизнеса.

Стоит добавить, что законопроект направлен на подпись президенту Казахстана.