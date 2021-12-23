Противники Саакашвили готовы ответить его сторонникам массовой контрголодовкой

23 дек в 9:42

Люди, пострадавшие от произвола властей во времена президентства Михаила Саакашвили, готовы объявить массовую голодовку - так же, как и сторонники экс-главы государства. Об этом заявил отец убитого правоохранителями в те годы Буты Робакидзе Сосо Робакидзе.

По его словам, основное их требование - запретить бывшую правящую, а ныне самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение".

"Нам все равно нечего терять. Мы покажем им, как надо голодать и как должен выглядеть человек на грани смерти", - приводит слова Робакидзе Sputnik Грузия.