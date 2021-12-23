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Баку и Тегеран проводят переговоры по разминированию освобожденных земель Азербайджана

Баку и Тегеран проводят переговоры по разминированию освобожденных земель Азербайджана

Между властями Азербайджана и Ирана проводятся переговоры по вопросу разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Об этом заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Дипломат подчеркнул, что обсуждал данную тему с иранским министром.

"Агентство Азербайджанской Республики по разминированию будут обмениваться мнениями с соответствующими иранскими агентствами по вопросам разминирования", - отметил Джейхун Байрамов.

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