Баку и Тегеран проводят переговоры по разминированию освобожденных земель Азербайджана

23 дек в 9:29

Между властями Азербайджана и Ирана проводятся переговоры по вопросу разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Об этом заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Дипломат подчеркнул, что обсуждал данную тему с иранским министром.

"Агентство Азербайджанской Республики по разминированию будут обмениваться мнениями с соответствующими иранскими агентствами по вопросам разминирования", - отметил Джейхун Байрамов.