Байден: виновные в штурме Конгресса должны ответить перед законом

23 дек в 6:50

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании ABC, что виновные в штурме здания Конгресса США должны ответить перед законом.

По его словам, этих людей необходимо привлечь к ответственности.

"Неважно, кто [участвовал в беспорядках, какую должность занимал]. Те, кто несут ответственность, должны ответить [перед законом]", - цитирует главу Белого дома ТАСС.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, срок полномочий которого истек 20 января, штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В ходе штурма при тех или иных обстоятельствах погибли пять человек. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса, занимающийся расследованием обстоятельств штурма, обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников Трампа, явиться на слушания и предоставить всю имеющуюся у них информацию об этих событиях.