Гарибашвили сообщил о беспрецедентном экономическом росте Грузии

23 дек в 7:28

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на видеоконференции с послами и представителями дипломатического корпуса Грузии за рубежом, что страна закончит 2021 год с двузначным экономическим ростом.

По словам главы правительства, с весны текущего года грузинская экономика демонстрирует беспрецедентные темпы экономического роста.

"После спада в предыдущие годы с марта ежемесячный экономический рост перешел в положительный показатель. У нас двузначный экономический рост, и год мы завершим с двузначным экономическим ростом, что не имеет прецедентов не только в регионе, но и в Европе кроме Ирландии", - цитирует его "Грузия Online".

Гарибашвили также акцентировал внимание на том, что главной задачей грузинского руководства является рост экономики и развитие, чтобы данный прогресс отразился на каждом жителе страны. "Главные вызовы - бедность, безработица, и в ближайшие недели мы представим очень важное новое видение, и это будет моей главной мечтой, целью и идеей", - резюмировал премьер.