Футбольные клубы из Грузии и Испании договорились о сотрудничестве

23 дек в 8:34

Футбольный клуб "Сабуртало" из Тбилиси и испанская "Валенсия" договорились о сотрудничестве. Об этом заявил президент грузинской команды Тариел Хечикашвили.

По его словам, клубы будут сотрудничать на уровне академий. "В январе нас пригласили в Валенсию, где будет подписано соглашения о сотрудничестве уже между клубами. Первым шагом станет приезд испанских специалистов в "Сабуртало". Они оценят общую ситуацию и помогут с составлением плана развития клуба. Помимо этого они займутся мониторингом работы "Сабуртало", - цитирует Хечикашвили "Sputnik Грузия".

Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества у "Сабуртало" будет возможность усилить состав футболистами "Валенсии" в Лиге конфедераций УЕФА.

По его словам, главный тренер "Сабуртало" Леван Коргалидзе на месте просмотрит игроков "Валенсии" из ближайшего резерва, которые пополнят состав грузинской команды.