Находящийся в розыске автомобиль найден в Дагестане

23 дек в 5:25

Сотрудники ГИБДД нашли в Левашинском районе Дагестана находящийся в федеральном розыске автомобиль Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

За рулем транспортного средства находился 45-летний житель Казбековского района. В ходе проверки документов было установлено, что автобус находится в розыске. Водителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве заявили, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и достоверность показаний мужчины.