В России зарегистрировали препарат для лечения коронавирусной инфекции "МИР 19"

22 дек в 23:55

Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Препарат работает на генном уровне. Он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.

"Установлена полная идентичность "МИР 19" и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая "омикрон". Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2", - цитирует руководителя ФМБА России Веронику Скворцову РИА Новости.

В пресс-службе агентства отметили, что клинические исследования доказали безопасность и эффективность "МИР 19". В ФМБА уточнили, что у препарата нет побочных эффектов.