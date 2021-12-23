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В Кисловодске заработает второй лингафонный кабинет

В Кисловодске заработает второй лингафонный кабинет

В Кисловодске в отреставрированном здании школы № 1 после ее открытия начнет работу новый лингафонный кабинет, информирует местная администрация.

Уточняется, что это второй такой учебный класс в городе, первый появился ранее в школе № 2.

 "Мы активно развиваем сферу образования в Кисловодске: достраивается школа и детский сад на улице Замковой, детский сад-ясли на улице Велинградской, скоро откроется школа № 1", - пояснил глава города Евгений Моисеев.

"Благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, будем и дальше совершенствовать эту отрасль. В ближайшие годы все школы Кисловодска ждет масштабный капитальный ремонт", - также отметил он.

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