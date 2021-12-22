Российские ученые создали тест, способный сразу определять омикрон-штамм

22 дек в 23:50

В России разработали тест, способный сразу определять омикрон-штамм коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

"В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант "омикрон", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, тест-системы в настоящее время проходят лабораторные исследования.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 276 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявили 10 292 983 случая заражения.