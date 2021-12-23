В Казахстане разработают цифровой профиль призывника

23 дек в 2:29

Министерство обороны Казахстана планирует создать цифровой профиль призывника, рассказал в кулуарах мажилиса заместитель главы ведомства Дарын Туяков.

По словам замминистра, цифровой профиль поможет сократить количество несчастных случаев среди молодых солдат.

"Дети разные бывают, бывают разные родители. У нас территория большая и очень большая миграция, не всегда можно эту работу сопровождать… Сейчас мы разрабатываем цифровой профиль призывника", - пояснил Туяков.

В нем будет содержаться информация о том, какими видами спорта занимается молодой человек, каковы его успехи в математике и физике, имеется ли склонность к нанесению вреда самому себе.