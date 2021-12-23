Зимний сезон на курорте "Газпром" откроется 25 декабря

23 дек в 1:32

Новый сезон на горнолыжном курорте "Газпром" в Сочи стартует 25 декабря. Об этом рассказали в его пресс-службе.

"Планируем полное открытие 25 декабря. В том числе (лыжно-биатлонного комплекса) "Лауры". "Альпика" пока что (работает) в тестовом режиме", - сообщили на курорте.

В последние дни в горах Сочи идет снег, формируется снежный покров. В ночь на 25 декабря на курорте ожидается до минус 13, днем - до плюс 5.

Зимний сезон на "Красной Поляне" стартовал 3 декабря, на "Роза Хуторе" откроется 22 декабря.