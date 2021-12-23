"Пушкинская карта" сделает кино бесплатным в Краснодарском крае

23 дек в 0:25

Молодежь в Краснодарском крае с февраля 2022 года сможет бесплатно смотреть фильмы в кинотеатрах сети "Монитор", расположенных в торговых центрах. Такая возможность появится у держателей "Пушкинской карты", рассказали в пресс-службе сети.

Акция будет распространяться только на российские фильмы. Кинотеатры, которые примут участие в нейрасположены в ТРЦ "Красная площадь", "CитиdeLuxe" и "СБС Мегамолл" в Краснодаре, в Анапе, Армавире, Новороссийске и Туапсе, а также новороссийском Goodzone.

"Пушкинскую карту", которая дает возможность бесплатно посещать муниципальные музеи и кинотеатры, оформили почти 98 тыс молодых жителей Кубани в возрасте от 14 до 22 лет. В будущем году номинал карты составит 5 тыс рублей, на походы в кино из них можно будет потратить 2 тыс рублей.